Nick Cannon razkril tetovažo v spomin na pokojnega petmesečnega sina Zena

Komik Nick Cannon se je odločil, da si bo v spomin na pokojnega petmesečnega sina Zena dal narediti novo tetovažo. Le nekaj dni po tem, ko je voditelj pogovorne oddaje sporočil, da je Zen izgubil bitko z rakom, je v oddaji razkril, da si je dal tetovirati angela s sinovo podobo, ki ga bo spremljala do konca življenja.

41-letni voditelj in komik Nick Cannon je pred dnevi sporočil, da je sin, ki ga je imel z vplivnico Alysso Scott, izgubil bitko z rakom. Deček Zen je bil star šele pet mesecev, Cannon pa se je po njegovi smrti odločil, da si bo v spomin na fantka omislil tetovažo angela. "Dobil sem priložnost, da si dam narediti tetovažo Zena v podobi angela," je razkril Nick v svoji oddaji The Nick Cannon Show. Gledalcem je pokazal fotografijo tetovaže, ki jo ima na rebrih in prikazuje njegovega pokojnega sina s svetniškim sijem nad glavo, ter dodal: "Še zmeraj je povita in me boli prav tukaj in zdaj."

icon-expand Nick Cannon FOTO: Profimedia

Povedal je, da je celoten postopek tetoviranja trajal pet ur: "V bistvu je bilo zelo boleče, a je bilo vredno. Užival sem v vsakem trenutku te izkušnje in sedaj imam za vedno prav tukaj na rebrih svojega sina, svojega angela." Zvezdnik in Alyssa sta se sinka razveselila junija, Cannon pa je dva meseca pozneje sporočil, da sta ga zaradi oteženega dihanja morala odpeljati k zdravniku, a nista pričakovala, da ju bo šokirala novica, da je deček hudo bolan.

"Mislila sva, da bo to še en rutinski pregled, na katerem mu bodo pregledali sinuse. Izkazalo se je, da je z njegovimi sinusi vse v redu, a izvedela sva, da je težava drugje. V njegovi glavi se je nabirala tekočina in zato je otekala in postajala večja. Dejali so nama, da ima maligni tumor v možganih," je v svoji oddaji povedal Cannon, ki ima še šest otrok.