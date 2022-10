Nick Cannon bo očka še dvanajstič, po smrti sina Alyssa Scott znova noseča

Alyssa Scott in Nick Cannon s pokojnim sinom Zenom.

Alyssa Scott je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri ponosno razkazuje svoj nosečniški trebuh, ob tem pa v naročju drži hčerko Zeelo . Manekenka sicer ni razkrila, kdo je oče njenega tretjega otroka, a je kasneje portal ET potrdil domneve, da je to njen nekdanji partner Nick Cannon , s katerim sta se lani razveselila sina Zena , ki je decembra izgubil bitko z rakom.

V začetku meseca sta manekenka in komik na Instagramu sporočila, da sta ustanovila fundacijo, imenovano Zen's Light (v slovenščini Zenova luč), s katero želita pomagati vsem, ki se soočajo z izgubo otroka, in nuditi zdravstveno pomoč družinam in otrokom v stiski. Ob tem sta se zahvalila kalifornijski pediatrični bolnišnici, ki jima je pomagala pri otvoritveni slovesnosti.