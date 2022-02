Nick Cannon se je opravičil za bolečino in zmedo ob novici o osmem otroku

Dejal je, da je ves čas razmišljal samo o tem, ali je novico o otroku sploh primerno razkriti: ''Spraševal sem se, kako naj to delim. Želel sem spoštovati čas za žalovanje z Alysso, Bre pa je moje želje upoštevala in počakala z objavo na družbenih omrežjih.'' Dodal je, da sta izguba sina in prihod osmega otroka popolnoma ločeni zadevi, glede načina predajanja informacij pa mu je iskreno žal. Tako je v svoji oddaji obljubil tudi, da bo v prihodnje ''bolj razumevajoč in ljubeč ter sposobnejši sočustvovanja''.

Cannon ima desetletna dvojčka Monroe in Moroccana, ki sta se mu rodila v zakonu z Mariah Carey. Z Brittany Bell se je razveselil sedaj štiriletnega sina Goldna in enoletne deklice Powerful Queen. Abby De La Rosa mu je junija 2021 povila dvojčka, ki sta ju poimenovala Zion Mixolydian in Zillion Heir. Zvezdnik poudarja, da vse matere svojih otrok neizmerno spoštuje ter da je hvaležen za to, da si z njimi deli podmladek in življenjske trenutke.