Nick Cannon se počuti krivega: S svojimi otroki ne preživim dovolj časa

"Počutim se krivega, ker s svojimi otroki ne preživim dovolj časa," je nedavno priznal voditelj Nick Cannon v oddaji The Checkup with Dr. David. "Ker sem oče enajstih otrok, nimam časa za vse svoje otroke," je še dodal in razkril, da razlog za to ni le v tem, da ima otroke s šestimi različnimi ženskami. "Veliko delam," je zatrdil zvezdnik.