Nick Cannon: Terapevt mi je po rojstvu sedmega otroka zapovedal vzdržnost

''Moj terapevt je dejal, da se moram spolnosti odpovedati,'' in tako namignil na to, da se bo sedaj moral po navodilih strokovnjaka zateči k vzdržnosti. V intervjuju za enega enega od ameriških medijev je jasno dejal: ''Sedaj si bom vzel premor in ne bom več imel otrok.''

Čeprav se zdi sedem otrok velik zalogaj, pa Cannon trdi, da so bili vsi otroci načrtovani: ''Prihajam iz velike družine in imam mnogo sorojencev,'' iz tega pa izhajata tudi ljubezen in strast do otrok in družine, zato si je tudi sam zaželel ogromno družino. ''Nič se ni zgodilo po nesreči. Verjemite, veliko deklet obstaja, ki bi lahko zanosile z mano, pa do tega ni prišlo. Te, ki so zanosile, so te, s katerimi sem to načrtoval.''