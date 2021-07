Nick Cannon v zadnjem letu dobil štiri otroke: Vsi so bili načrtovani

Ameriški igralec, komik in voditelj se je po rojstvu svojega sedmega otroka odzval na začudenje oboževalcev, ker je v zadnjem letu dobil kar štiri otroke. Pravi, da so bili vsi, od prvega do zadnjega, načrtovani in da je izjemno vesel, da ima toliko potomcev.

icon-expand Nick Cannon FOTO: Profimedia "Meni se napake ne dogajajo," je povedal Nick Cannon o svojih otrocih. Zvezdnik je v zadnjem letu dobil kar štiri otroke s tremi različnimi ženskami: "Verjemite, veliko žensk bi lahko zanosilo z menoj, pa niso. Tiste, ki so zanosile, so zanosile načrtno. Sem kot morski konjiček. Tako se pač razmnožujem." Nick je namreč v zadnjem letu dobil štiri od svojih sedmih otrok. Nick je oče desetletnih dvojčkov Monroe in Moroccana, ki ju ima s pevko Mariah Carrey. Leta 2017 se je rodil njegov sin Golden Sagon, ki ga ima z manekenko Brittany Bell. Decembra 2020 sta Brittany in Nick dobila še hčerko Powerful Queen. Junija letos je dobil dvojčka, in sicer z Abby de La Rosa, konec junija pa je z manekenko Alysso Scott dobil še sedmega otroka Zena. Nick je očitno vseh sedem otrok načrtoval, že pred štirimi leti pa je spregovoril o zaščiti med spolnimi odnosi. Po tem, ko je v nesreči skoraj umrl, je v radijskem intervjuju povedal: "Jutri lahko umrem. Zakaj bi torej kdor koli uporabljal kondome?" icon-expand