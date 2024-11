Nick Cannon: Z 12 otroki je praznično usklajevanje pravi izziv

Nick Cannon je priznal, da je dan zahvalnosti zanj zelo naporen. 44-letni zvezdnik ima namreč 12 otrok z različnimi ženskami. V intervjuju se je pošalil, da bo do konca dneva, ko obišče vse otroke, že ekstremno sit. Reviji People je povedal: "Zelo je zapleteno. Zelo sem zaseden za zahvalni dan. Imam ogromno večerji, ki jih moram obiskati. Do konca dneva bom sit, saj je vsaka od njih specializirana za drugačno jed. Nekje je dobra pita iz sladkega krompirja, spet drugje pa čudovito pripravijo ocvrtega purana."

Očka je prvič postal leta 2011, ko je z nekdanjo ženo Mariah Carey pozdravil dvojčka Moroccana in Monroe, ki sta zdaj stara 13 let. Je tudi oče sinov: sedemletnega Goldena in dve leti starega Risa ter tri leta stare hčerke Powerful, ki jih ima z Brittany Bell. Z Abby De La Rosa ima triletna dvojčka Ziona in Zilliona ter dve leti staro hčerko Beautiful. Z Bre Tiesi ima dve leti starega sina Legendary, z LaNisho Cole pa dve leti staro hčerko Onyx. Igralec ima dva otroka tudi z Alyso Scott, pokojnega sina Zena, ki je decembra 2021 umrl pri petih mesecih, potem ko so mu odkrili možganskega raka, in hčerko Halo Marie Cannon, ki se je rodila decembra 2022.