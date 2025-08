Nick Carter delil prisrčen trenutek s hčerko: Posebna gostja pomaga pri pripravah

Nick Carter je tudi med napornim gostovanjem skupine Backstreet Boys v Las Vegasu obdan z družino. Pevec je na družbenem omrežju delil objavo, v kateri je glavna zvezdnica ena od njegovih hčera, ki mu ureja pričesko pred nastopom, nad objavo in prisrčnim trenutkom pa so bile še posebej navdušene 45-letnikove oboževalke.

"Posebna gostja, ki pomaga pri pripravah na današnji nastop," je ob videu in fotografijah zapisal pevec, pod objavo pa so se zvrstili komentarji sledilk, da ima lepo družino in je dober oče. "Kako ljubka stilistka!" je zapisala ena od oboževalk, druga pa dodala: "Zelo lepo družino imaš, Nick. Bog vas blagoslovi." Tretja pa je zvezdnika pohvalila: "Čudovit oče si, Nick. Krasno vez imaš s svojimi otroki."