Nick Carter o izgubi brata Aarona: Še vedno ne morem verjeti

V nadaljevanju je dejal, da se težko spopada z dejstvom, da nikoli več ne bo mogel govoriti z bratom. "Ne glede na ovire, ki sva jih imela v življenju, sva vedno lahko vse rešila in se vrnila nazaj na tisto mesto, zdaj pa tega ne morem več narediti in to me boli." Dejal je, da mu je ob tragični izgubi brata najbolj v podporo družina. "Moji otroci so moje vse. Če bi izgubil vse, če ne bi bil več del Backstreet Boys, če ne bi imel več priložnosti nastopati za ljudi in jih zabavati, dokler bom imel svoje otroke in svojo družino, bo vse v redu." Carter ima z ženo Lauren tri otroke – sedemletnega Odina, štiriletno Saoirse in dveletno Pearl.

Novembra lani je glasbeni svet doletela tragična novica, da je v 35. letu starosti umrl pevec Aaron Carter, najstniški idol, ki je vrhunec slave doživel kot najstnik z uspešnico I Want Candy. Našli so ga mrtvega v kopalni kadi v njegovi hiši v Lancastru v Kaliforniji.