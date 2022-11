Nick Carter ob bratovi smrti: Moje srce je zlomljeno

Pred dnevi je predvsem glasbeni svet pretresla novica, da je nenadoma umrl pevec Aaron Carter . Na njegovo smrt so se že odzvali številni zvezdniki, sedaj pa se je na družbenem omrežju Instagaram oglasil tudi njegov starejši brat, prav tako pevec, Nick Carter . Ta je v objavi zapisal, da je imel brata, kljub njunemu težavnemu medsebojnemu odnosu, zelo rad.

Nick in Aaron Carter

"Vedno sem upal, da bo nekega dne želel stopati po poti zdravja in sčasoma poiskal pomoč, ki jo je tako nujno potreboval. Včasih si za izgubo želimo okriviti nekaj ali nekoga, a resnica je, da sta duševna bolezen in odvisnost prava sovražnika," je ob fotografijah mlajšega brata zapisal pevec skupine Backstreet Boys .

Pokojni Aaron Carter je bil najstniški idol, ki je vrhunec slave doživel z uspešnico I Want Candy. Kasneje njegova glasbena kariera ni požela večjih uspehov, ob tem pa je trpelo predvsem zvezdnikovo zasebno življenje. Zaradi težav z alkoholom in prepovedanimi substancami je bil večkrat na zdravljenju, na očeh javnosti pa se je znašel predvsem zaradi odmevnih tvitov, aretacij ter prepovedi približevanj zaradi družinskih prepirov in sporov s svojo zaročenko.