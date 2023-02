Nick Carter vložil tožbo proti ženskama, ki sta ga obtožili spolnega nasilja

"Obe sta izkoristili gibanje MeToo, da bi užalili in uničili ime Nicka Carterja. S tem želita pridobiti pozornost javnosti, slavo in izsiliti denar od Carterja," je po poročanju revije People zapisano v tožbi. Zvezdnik je ženski celo označil za oportunistki, ki se želita s prodajanjem laži izpred 15 let okoristiti na njegov račun, saj je to pevcu že zdaj povzročilo več kot dva milijona evrov poslovne izgube. Na Carterjevo pritožbo se je odzval Ruthin odvetnik, ki je dejal, da mu ne gre verjeti. "Zakaj bi verjeli Nicku Carterju z njegovo dolgo zgodovino zlorabe žensk? Porota bo pretehtala dokaze in odločila," je povedal za PageSix.