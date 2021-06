Nick Carter z ženo Lauren hčerko poimenoval Pearl

"Smešno je, ampak ime Pearl je Lauren želela dati že (najini najstarejši hčerki) Saoirse," je Nick povedal v najnovejšem intervjuju za Us Weekly . "V bistvu sva nekako opustila to ime, toda Lauren je bilo ime Pearl zelo všeč. Nato sva izvedela, da bova dobila še enega otroka. Takrat sem rekel: 'Poslušaj, izberiva tega, ki si ga želela.' In tako sva jo poimenovala Pearl."

41-letni Nick Carter in štiri leta mlajša Lauren , ki sta si poročne zaobljube izmenjala leta 2014, sta se 21. aprila razveselila deklice, za katero sta izbrala ime Pearl . Zaljubljenca imata še 4-letnega sina Odina in 19-mesečno hčerko Saoirse.

Zakonca sta v preteklosti imela kar nekaj težav, saj sta se morala soočiti s kar nekaj splavi, kar je povzročilo, da sta celo prenehala upati na vnovično zanositev. A v njuno življenje je posijal nov žarek upanja in zdaj se lahko pohvalita s tremi zdravimi otroki.

Saoirse, ki je na svet prišla oktobra 2019, je"za svojo starost izredno prisrčna in zgovorna," pravi njena mama Lauren, ki ob tem dodaja, da jo je pravi užitek opazovati, kako raziskuje, odkriva in se uči. Saoirse je "takšna, kot njen očka," se je oglasil Nick."Saoirse je všeč glasba in rada pleše. Obožuje glasbo iz 80. let, tako kot jaz, zato jo lahko ves čas poslušam. Kamor jo posedeš, tam bo in gledala te stare glasbene videoposnetke."

Za najstarejšega sina Odina je Carter dejal, da "obožuje naravo". Pojasnil je, da "ima rad hrošče in znanstvene projekte ter je analitična oseba. "Pritem pa dodal: "Poskušal sem mu predvajati glasbene videe, ampak njega to ne zanima. Ali recimo, če želim z njim izvesti kakšno športno aktivnost, prav tako ne pokaže interesa."