Nick Carter z ženo pričakuje tretjega otroka

Priljubljeni pevec, ki je navduševal v fantovski skupini Backstreet Boys, bo že tretjič očka. Po tem, ko je njegova žena kar trikrat splavila, se je zgodil čudež, saj sta oba mislila, da otrok več ne bosta mogla imeti. Srečen par je na družbenih omrežjih delil tudi ultrazvočni posnetek dojenčka, ki ga pričakujeta že aprila.

Nick Carter in Lauren Kittsta se poročila leta 2014, v zakonu pa sta se jima rodila sinOdin, ki je sedaj star 4 leta, in hči Saorise, ki šteje 15 mesecev. "Sprijaznila sem se s tem, da bova imela samo dva otroka. To je bilo presenečenje, da pričakujem dojenčka, sem ugotovila šele v šestem mesecu nosečnosti. Nisem imela nobenih izrazitih simptomov, nič ni kazalo na to. Nek dan sem začutila gibanje v trebuščku in soprogu dejala: 'Nick, nekaj se dogaja, moram k zdravniku, nekaj je narobe.' Vedela sem, da otrok namreč več ne morem imeti, zato nisem nikakor sklepala, da sem znova noseča," je za eno od ameriških revij povedala žena priljubljenega pevca, ki je nastopal v fantovski skupini Backstreet Boys.

Lauren je v nekem trenutku celo mislila, da ima tumor, saj je zaradi svoje zdravstvene zgodovine in stvari, ki so se jima zgodile v preteklih letih, vedela, da več ne more zanositi. Zaradi treh splavov, ki jih je doživela, sta s soprogom razmišljala celo o nadomestni materi. 40-letni zvezdnik je ob čudežu, ki se jima je zgodil, leto 2020 kljub vsemu označil za blagoslov.

Par je že leta 2018 razkril, da sta izgubila otroka po tem, ko je Kittova doživela spontani splav. Ob tem tragičnem dogodku je takrat povedala tudi, da je preživela že več splavov in tako tudi prenehala upati na vnovično zanositev. Kmalu za tem se jima je nasmehnila sreča, saj sta se razveselila deklice Saoirse.

Zaradi bolečine ob izgubi še nerojenega otroka je Lauren poudarila, kako srečna je bila, da je o tej temi spregovorila tudi Chrissy Teigen:"Ko je izgubila otroka in delila svojo zgodbo, sem bila vesela, saj je bil to dokaz, da so tudi drugi ljudje odprti in govorijo o tem, da vse to ne ostane tak tabu. Veseli me, da sta z Johnom Legendomo tem govorila tako odprto in s tako globino, saj o tem ne govori nihče."

icon-expand Štiričlanski družini se bo nepričakovano pridružil še tretji otrok. FOTO: Profimedia

Čeprav za pevčevo soprogo izgube predstavljajo pravo nočno moro, se sama raje osredotoča na tisto, za kar je hvaležna: "Preživela sem tri splave in s tem tretjim otrokom čutim, da so vsi moji otroci prišli nazaj k meni." Carterjeva, ki karanteno preživljata v družinskem dom v Las Vegasu, se tretjega otroka močno veselita, veseli dogodek pa se bo zgodil že aprila.