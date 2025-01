Nick Cave je šele po smrti dveh sinov družino postavil na prvo mesto

Pevec, pisatelj in igralec Nick Cave , pravi, da je zaradi smrti njegovih dveh sinov spoznal, da umetnost ni vse in da ga sedaj žene odgovornost do žene in družine. Avstralski glasbenik je za BBC Radio 4 povedal, da sta njegova žena in družina zdaj vir njegove ustvarjalnosti in veselja. "Težko je povedati, kako lepo je to, da imam majhnega vnuka, ki je sedaj star dobrih sedem mesecev," je povedal zvezdnik.

67-letnik ima za seboj ogromni tragediji, leta 2015 mu je v nesreči pri skoku s pečine umrl 15-letni sin Arthur, leta 2022 pa je pri 31 letih umrl še najstarejši sin Jethro.

Frontman skupine Nick Cave and The Bad Seeds je voditeljici Lauren Laverne zaupal, da je spremenil odnos do družine. "To ima veliko opraviti z Arthurjem in Jethrom ... Vedno sem mislil, da je umetnost na koncu dneva, vse. Mislim, grozno je reči, vendar je bilo tako, vedno je bila tam. Vedno je bila zanesljiva." Priznal je, da je šel vsak dan v pisarno, zaklenil vrata in delal."In mislim, da sem potem, ko je Arthur umrl, preprosto zaprl pisarno in nisem več odpiral vrat. Na neki način me je le odbijalo."

Cave je že večkrat spregovoril o žalosti, ki jo nosi s seboj, zaradi izgube sinov. Med intervjujem je še povedal, da čeprav še vedno dela "zelo, zelo trdno", to ni več najbolj pomembno. Cave in njegova družina, vključno z Arthurjevim dvojčkom Earlom in ženo modno oblikovalko Susie, so se preselili iz Brightona v Los Angeles, saj jim je bilo pretežko živeti tako blizu mesta, kjer so izgubili Arthurja.

Zvezdnik se to pomlad odpravlja na turnejo po Severni Ameriki, voditeljici pa je zaupal, da se bo upokojil, ko na odru ne bo mogel več skakati, tako kot to počne zdaj.