Nick Cave o depresiji v novem letu: Upanje je ključno za preživetje

Nick Cave je s svojimi oboževalci delil nekaj nasvetov, kako naj se oboževalci v novem letu izognejo depresiji in strahu. Pevec, ki nastopa s skupino The Bad Seeds , je svojim oboževalcem ponovno opisal svoje lastne bitke, dvema oboževalcema pa je odgovoril tudi na vprašanje, kako naj ohranita upanje v tem katastrofalnem svetu.

"Razumljivo je, da se počutita alarmantno, depresivno in vaju je strah, ob trenutnem stanju v družbi. Naša komunikacija je polna obupa in občutka, da živimo v najhujšem času. Mnogi se počutijo nemočne v tem nesrečnem obdobju, novoletna voščila pa se jim zdijo prazna kot maček po dobrih časih. Na začetku novega leta imajo mnogi občutek brezupa," je zapisal.

Razložil jima je svoj vidik razumevanja upanja in jima zagotovil, da je nekaj običajnega, če so ljudje v času novega leta bolj pesimistični, ob tem pa dodal, da je edino, kar lahko olajša njuno počutje, to, da ohranita upanje.

"Upanje je ključno za naše preživetje in naš razcvet. Vitalnost duha dosežemo tako, da zatremo brezup in odpremo oči lepoti stvari, ne glede na to, kako težko se to zdi. Na svet ne smemo gledati kot prepoln in prodan. Duhu upanja, ki je prinašalec sprememb, moramo dovoliti, da nas navdihne k dejanjem," je prepričan Cave.

"V svoji aktivni obliki, je upanje glavna oblika ljubezni, radikalna dolžnost, medtem ko je obup reakcija na življenje samo. Upanje mora postati energija spremembe," je še zapisal 67-letnik, ki je priznal, da je imel tudi sam podobne občutke ob koncu leta, a ga je prevzelo upanje, ko je za božič videl vnuka.

"Božič je prišel in odšel. Naš je bil glasno in veliko družinsko praznovanje, ki se je odvijalo z mojim vnukom Romanom, ki je še dojenček, v ospredju. Opazoval sem, kako sta ga njegova predana starša hranila, ves zapacan od avaokada, pa je njegov obraz žarel v upanju. Na ta božični dan sem videl, kako deluje upanje," je o svojem praznovanju razkril zvezdnik, ki je šele javnosti minulo leto sporočil, da bo postal dedek. Takrat je dodal, da mu je vesela novica prinesla val čudovite vznesenosti.