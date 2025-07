Nick Cave podaril 2000 knjig iz osebne zbirke: 'To je zelo zanimiva donacija'

Avstralski pevec Nick Cave je velik ljubitelj umetnosti, zato ni prav nič čudnega, da je branje knjig ena od njegovih strasti. 67-letnik pa je nedavno presenetil z nenavadno donacijo, saj je eni od knjigarn v južni Angliji podaril kar 2000 knjig, ki so sestavljale njegovo osebno zbirko, kot je za britanske medije povedal lastnik knjigarne, pa so bile nekatere med njimi zelo dragocene.

Knjigarnar Richard je za Argus povedal: "To je zelo zanimiva donacija. Gre za različen nabor knjig: od filozofskih, umetniških, verskih, celo starih izdaj romanov s trdimi platnicami. To je neverjetno raznolika donacija. Očitno je, da je hranil knjige, in nekatere med njimi so res stare."

Med knjigami iz Cavove zbirke, ki jih je knjigarna prodala naprej, so bila dela Salmana Rushdieja, Christopherja Hitchensa in Iana McEwana, prva izdaja romana Johnnyja Casha in knjiga receptov o afrodiziakih, je poročal The Times. Knjige je 'premetala' množica pevčevih oboževalcev, med njimi pa so našli 'prave zaklade', kot so zvezdnikova letalska karta za Amsterdam, zemljevid ZDA, prazen zavojček cigaret in pisemska ovojnica, na kateri je s Cavovo pisavo napisano 'Lukovi zobje'. Luke je Cavov sin, ki je sedaj star 34 let.