Nick Cave potrdil smrt sina Jethra Lazenbyja

Nick Cave , priljubljen avstralski pevec, tekstopisec in občasen igralec, je za britanski NME potrdil, da je njegov 31-letni sin Jethro Lazenby nedavno umrl. Ob tem dodatnih podrobnosti ni razkril, je pa v imenu družine medije in preostalo javnosti prosil za spoštovanje njegove zasebnosti in zasebnosti preostalih družinskih članov.

Lazenby, ki je za identiteto očeta izvedel šele, ko je bil star osem let, se je tekom svojega življenja preizkusil v igralskem in fotografskem poklicu, nekoč pa so ga modni skavti opazili na ulicah Melbourna in mu ponudili delo manekena.

Cave, ki se je s podobno tragedijo že soočil leta 2015, ko je umrl njegov 15-letni sin Arthur, naj bi septembra letos nameraval izdati knjigo z naslovom Vera, upanje in pokol, v kateri bi predstavil svoj pogled na leta po sinovi smrti. Knjiga naj bi nastala na podlagi več kot 40 ur pogovorov z novinarjem Seanom O'Haganom, v njej pa je opisano življenje avstralskega rock pevca v zadnjih šestih letih in razmislek o idejah, kot so vera, umetnost in žalost.