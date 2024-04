Nick Cave se počuti krivega za smrt svojih dveh sinov

66-letnik je v intervjuju za The Guardian dejal, da ni naravno, da starši pokopljejo svoje otroke, na vprašanje, ali se počuti krivega za njuno smrt, pa je Cave, ki se je v preteklosti tudi sam boril z zlorabo prepovedanih substanc, dejal: "Lahko bi rekli, da obstaja tudi ta dejavnik. Takšne stvari so zapisane v našem DNK in so podedovane. Nočem sklepati o Arthurju, ki je bil le mladenič in ne odvisnik od drog. Splošno znano je, da je ni naravno, če morajo starši pokopati svoje otroke, zato se ne da pomagati, če občutijo krivdo."

Kmalu po Arthurjevi smrti se je družina preselila v Los Angeles, saj jim je bilo pretežko živeti tako blizu kraja, kjer se je zgodila tragedija. Cave je razkril, da je imel občutek, da mora sinovo smrt žalovati skupaj z javnostjo, saj so o njej tudi obširno poročali v medijih. Priznal pa je, da mu je žalost po Arthurjevi smrti pomagala, ko je umrl še Jethro, saj je vedel, da bo tudi to preživel.