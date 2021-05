Nick Jonas hospitaliziran med snemanjem tajnega projekta

Nicka Jonasa so po poškodbi na snemanju z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, poroča TMZ. Vzrok in narava poškodbe nista znana, saj gre za tajen projekt. A očitno pevec skupineJonas Brother ni utrpel večjih poškodb, saj je bil dan po odhodu v bolnišnico že doma, nadaljeval pa bo tudi z ocenjevanjem v ameriški oddaji The Voice, v kateri iščejo nadobudne pevce.