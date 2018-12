Nick Jonas in 10 let starejša Priyanka Chopra dahnila usodni DA

Priyanka Chopra in 10 let mlajši Nick Jonas

Nick Jonas in Priyanka Chopra, ki sta se po dveh mesecih julija zaročila, sta le štiri mesece po zaroki že skočila v zakonski stan. Večno zvestobo sta si obljubila v nevestini rodni državi Indiji.

Poročne zaobljube sta si izmenjala v zasebni rezidenci Umaid Bhawan Palace v Jodhpurju v Radžastanu. Po poročanju tujih medijev je bila 36-letna nevesta videti čudovito v obleki modne hiše Ralph Lauren. Nič manj ni za njo zaostajal ženin, ki je tudi nosil oblačila omenjene prestižne modne hiše. Prav tako pa so si svoje svečane toalete v omenjeni modni hiši izbrali člani njune družine, družice in ženinove priče (med katerimi so bili Priyankin brat Siddharth in Nickovi trije bratje Joe, KevininFrankie).