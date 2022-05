Nick Jonas in Priyanka Chopra objavila prvo fotografijo hčere

Par je trenutek obeležil z objavo, s katero sta svetu predstavila svojo prvorojenko. Na fotografiji, ki sta jo delila s sledilci, Chopra objema svojo deklico, medtem ko jo Jonas drži za roko.

39-letnica in desetletje mlajši izbranec sta ob tem v skupni izjavi zapisala: ''Na ta materinski dan se spominjava preteklih mesecev in stvari, ki sva jih doživela, sedaj veva, da je mnogo ljudi preživelo enake stvari.'' Dodala sta še: ''Po sto in še nekaj dneh na intenzivni enoti za novorojenčke je najina majhna deklica končno doma.'' Ob tem sta poudarila, da se zavedata, da je zgodba vsake družine drugačna in unikatna ter potrebuje določeno mero vere in upanja. Zato sta ob svoji poti, polni ovir, ugotovila, kako neprecenljiv in čudovit je vsak njihov skupni trenutek. Na koncu sta se zahvalila tudi osebju, ki je skrbelo za njuno hčer: ''Hvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram in specialistom v bolnišnicah Rady Children’s La Jolla in Cedar Sinai v Los Angelesu, ki so delovali nesebično v vsakem od korakov na naši poti.''