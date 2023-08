Nick Jonas med nastopom padel v luknjo na odru: Nekdo bo odpuščen

Nesrečni Nick je namreč med nastopom padel v luknjo sredi odra, ki so jo postavljavci opreme očitno pozabili zapreti, ko so na oder ali z njega nosili rekvizite. 30-letnik jo je k sreči odnesel brez poškodb, se hitro pobral in nadaljeval s petjem, kljub temu pa so oboževalci opazili njegov presenečen obraz in krik ob padcu. Posnetek zvezdnikovega padca v luknjo je seveda zelo hitro zaokrožil po spletu, na družbenih omrežjih pa so se nato vsuli številni komentarji njegovih oboževalcev. "Nekdo bo odpuščen," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa so se strinjali, da je bila Nickova reakcija ob padcu zelo profesionalna.