Nick Jonas o sladkorni bolezni: Pretresla je moje življenje

"Bil sem 13-letni fant, čigar življenje je ta bolezen pretresla. Nikogar na očeh javnosti nisem poznal, ki se je takrat boril s to boleznijo. Če je moja zgodba v zadnjih 16 letih, odkar sem jo delil, komu pomagala, je moj cilj dosežen," je Nick Jonas dejal v zahvalnem govoru na dobrodelni prireditvi Big Fighters, Big Cause v Beverly Hilton hotelu, ki jo je organizirala fundacija Sugar Ray.

V nadaljevanju je povedal: "Gledam ljudi, ki so mi pomagali na tej poti – moja družina, moji prijatelji, in želim, da je ta večer posvečen njim. A odločili so se, da nagrado prejmem jaz, kar je na nek način bizarno, ampak resnično sem hvaležen." Jonas je o svoji bolezni prvič javno spregovoril, ko so bili z brati s skupino Jonas Brothers na vrhuncu slave, sedaj pa redno pomaga ljudem, ki tako kot on živijo s sladkorno boleznijo.