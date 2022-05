Nick Jonas o starševstvu: Čarobno, a divje obdobje

Pevec več o starševstvu in razlogu, da je bila njegova hči več kot tri mesece na intenzivni enoti, ni želel povedati, zato je hitro menjal temo in čestital Kelly za sedem nominacij za nagrado emmy, ki jih je prejela njena nova oddaja. Nick in Priyanka skrbita za hčerino zasebnost, saj o njej v javnosti nista delila veliko informacij.

Maltijino prvo fotografijo sta delila v začetku maja, ko sta razkrila, da je za njima nekaj težkih mesecev: ''Po sto in še nekaj dneh na intenzivni enoti za novorojenčke je najina majhna deklica končno doma," sta zapisala na Instagramu in dodala, kako neprecenljiv in čudovit je vsak njihov skupni trenutek. Na koncu sta se zahvalila tudi osebju, ki je skrbelo za njuno hčer: ''Hvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram in specialistom v bolnišnicah Rady Children’s La Jolla in Cedar Sinai v Los Angelesu, ki so delovali nesebično v vsakem od korakov na naši poti.''