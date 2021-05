Nick Jonas po hospitalizaciji: Imam počeno rebro in nekaj modric

Nick Jonas se je po poškodbi še vrnil na rdeči stolček v oddajo The Voice.

28-letni pevec in igralec Nick Jonas je med ponedeljkovo oddajo The Voice v živo oboževalcem sporočil o svojem zdravstvenem stanju, zaradi katerega je bil en dan tudi hospitaliziran.

"Počutim se v redu. Bil sem boljše, ampak mi gre dobro,'' je dejal. ''Zaradi padca na kolesu imam počeno rebro in nekaj modric in bušk. Želel sem samo to reči, v primeru, da se vidi, če nisem fizično tako zelo navdušen, kot sem običajno."Kot kaže, je bolečina še vedno prisotna, če naredi kakšen hiter gib ali kaj podobnega.

Nick je nato nagovoril svojega kolega in sožiranta v pevskem tekmovanju Blaka Sheltona in ga prosil, naj ga "ne spravlja preveč v smeh, ker ga boli, ko se zasmeje."

Blake se je nato pošalil: "S tem v oddaji samo poskušaš pridobiti glasove sočutja." Nick je odgovoril in nadaljeval v šali rekoč, da je vse skupaj"dobro izdelan načrt".