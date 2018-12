Nick Jonas: Sanjam o tem, da bom nekoč oče

Čeprav sta se lepa Indijka Priyanka ChoprainNick Jonas poročila v začetku letošnjega decembra, je naraščaj očitno nekaj, o čemer mladi pevec že razmišlja. O naslednjem koraku z ženo se je razgovoril v intervjuju za Spotify.

"Zagotovo si želim, da bom nekega dne postal oče. Zame so to resnične sanje. Mislim, da sem moral zgodaj odrasti. Na kar lahko gledaš iz dveh plati. Lahko se ti zdi nepošteno ali pa lahko rečeš, da si dobil pravo perspektivo že v mladih letih. Videl sem veliko že kot otrok in upam, da bom to lahko delil s svojim otrokom nekoč, ko ga bom imel," je povedal.

Očitno podobno razmišlja tudi Priyanka, ki je dejala, da so ji imeti otroke "ultimativne sanje". "Poroka in otroci so zame velik cilj. Zelo verjamem v institucijo poroke, v družino in otroke. Rada bi jih imela veliko, če bo bog dal. Zelo imam rada otroke. Pravzaprav sem raje v njihovi družbi kot v družbi odraslih," je povedala v enem od prejšnjih intervjujev.