Nick Jonas se je poškodoval med igranjem softballa.

29-letni Nick je moral zaradi poškodbe na snemanju v bolnišnico, kjer je bil en dan hospitaliziran, že lani, ko je imel počeno rebro in nekaj modric. V pogovorni oddaji je kasneje povedal: "Počutim se v redu. Bil sem boljše, ampak mi gre dobro. Zaradi padca na kolesu imam počeno rebro in nekaj modric in bušk. Želel sem samo to reči, v primeru, da se vidi, če nisem fizično tako zelo navdušen, kot sem običajno."