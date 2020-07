Nick Jonas ženi Priyanki: Lahko bi za vedno strmel v tvoje oči

" Lahko bi za vedno strmel v tvoje oči. Ljubim te, draga. Si najbolj pozorna, skrbna in čudovita oseba, kar sem jih kdaj srečal. Tako sem hvaležen, da sva se našla. Vse najboljše za rojstni dan, lepotica. "

Priyanka Chopra je 18. julija dopolnila 38 let. Na njen rojstni dan seveda ni pozabil njen izbranec, Nick Jonas , ki je svoji ljubezni čestital tudi na družbenih omrežjih. 27-letni zvezdnik je objavil njuno skupno fotografijo, na kateri njegova žena sedi v njegovem naročju, ta pa jo gleda naravnost v oči.

Na Instagramu je slavljenki vse najboljše zaželel tudi njen tast Kevin Jonas , ki je objavil družinsko fotografijo iz slovesnosti ob zaroki Priyanke in Nicka. "Vse najboljše za rojstni dan, Priyanka Chopra. V našo družino si prinesla veselje. Rad te imam!" je Kevin zapisal pod objavljeno fotografijo, na kateri so poleg zaročnega para še Nickovi starši in slavljenkin brat ter njuna mama.