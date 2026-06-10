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Tuja scena

Nick Reiner bi se pred obtožbami za umor staršev branil z njunim denarjem

Los Angeles, 10. 06. 2026 19.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Nick Reiner

Nick Reiner, obtožen umora režiserja Roba Reinerja in fotografinje Michele Singer, je zaprosil za dostop do sredstev iz 1,3 milijonov evrov vrednega sklada, ki sta ga umorjena namenila otrokom, tudi osumljencu. Kot poročajo tuji mediji, denar potrebuje za plačilo odvetnika.

Kot je razvidno iz sodne vloge, bi moral Nick Reiner denar začeti prejemati že pred dvema letoma, brez dostopa do sredstev pa si ni mogel privoščiti dragega odvetnika Alana Jacksona, ki ga je uvodoma branil pred obtožbo o umoru.

Nicku Reinerju grozi doživljenjski zapor.
Nicku Reinerju grozi doživljenjski zapor.
FOTO: Profimedia

32-letnega režiserjevega sina so aretirali konec lanskega leta. Obtožen je umora staršev z nožem na njunem domu v Los Angelesu. "Nick je ljubil svoja starša in je zaradi njune smrti popolnoma uničen," po poročanju medijev izhaja iz peticije obtoženega.

Nick je eden od treh otrok Roba Reinerja in Michele Singer, režiser pa ima še enega iz prvega zakona. V vlogi 32-letnika je navedeno, da je bil skrbniški denarni sklad eden od treh, ustanovljenih za njune otroke z nedvoumnimi navodili načrta za razdelitev premoženja, sprejetega leta 1993.

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Glede na vlogo bi moral Nick prejeti polovico denarja, ko je dopolnil 30 let, druga polovica pa bi mu bila na voljo pet let kasneje. Njegovi odvetniki trdijo, da so te dodelitve obvezne in brezpogojne. Po načelu, da si nedolžen dokler nisi obsojen, bi Nick ta sredstva moral dobiti.

32-letnik ima sicer dolgo preteklost težav z mamili, glede obtožb se je izrekel za nedolžnega, naslednja sodna obravnava primera pa bo predvidoma septembra. V primeru obsodbe mu grozi celo smrtna kazen, čeprav je bolj verjeten dosmrtni zapor.

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Sin legendarnega komika Carla Reinerja, Rob Reiner, je svojo kariero v zabavni industriji začel kot igralec. Zaslovel je z vlogo nerodnega zeta Michaela Stivica Meatheada v prelomni seriji komedij v 70. letih All in the Family, preden je prešel k režiji. Kot režiser se je nato podpisal pod velike uspešnice, med drugim Ko je Harry spoznal Sally in Nekaj dobrih mož. Za slednjega je bil nominiran tudi za oskarja.

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