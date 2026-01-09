Nick Reiner po umoru staršev prepričan, da je v zaporu zaradi zarote

Nick Reiner, ki je obtožen, da je decembra z nožem umoril svoja starša, režiserja Roba Reinerja in Michele Singer Reiner, naj bi bil prepričan, da je v zaporu zaradi zarote proti njemu. Kot je za TMZ povedal dobro obveščeni vir, se 32-letnik, ki naj bi imel duševne težave, sicer zaveda zločina, ki ga je storil, a je zaradi realnosti zmeden.
Režiserjev sin bi se sicer pred dnevi moral pred sodnikom izreči glede krivde, a so morali obravnavo ponovno prestaviti, saj je ostal brez odvetnika Alana Jacksona, ki se je nepričakovano odločil, da Nicka ne bo zastopal. Na njegovo mesto naj bi stopila zagovornica, ki jo je določilo sodišče, nadaljevanje obravnave pa so določili za februar. 32-letnik se je z odločitvijo sodnika strinjal.
Umoril starša
Roba in Michele Reiner so reševalci našli mrtva na njunem domu v Los Angelesu 14. decembra 2025, policisti pa so nekaj ur pozneje privedli njunega sina Nicka, ki je postal glavni osumljenec za smrt staršev. 78-letnega režiserja in njegovo 70-letno ženo je umoril z nožem, je ugotovil mrliški oglednik, 32-letniku pa grozi najvišja zaporna kazen za dva umora prve stopnje brez možnosti pogojnega izpusta. Kot so pozneje poročali ameriški mediji, naj bi se Nick že več let boril z odvisnostmi, pred časom pa naj bi mu celo postavili diagnozo shizofrenije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.