Nick Reiner po umoru staršev prepričan, da je v zaporu zaradi zarote

Nick Reiner, ki je obtožen, da je decembra z nožem umoril svoja starša, režiserja Roba Reinerja in Michele Singer Reiner, naj bi bil prepričan, da je v zaporu zaradi zarote proti njemu. Kot je za TMZ povedal dobro obveščeni vir, se 32-letnik, ki naj bi imel duševne težave, sicer zaveda zločina, ki ga je storil, a je zaradi realnosti zmeden.

Rob Reiner z ženo in sinom Nickom FOTO: Profimedia

Režiserjev sin bi se sicer pred dnevi moral pred sodnikom izreči glede krivde, a so morali obravnavo ponovno prestaviti, saj je ostal brez odvetnika Alana Jacksona, ki se je nepričakovano odločil, da Nicka ne bo zastopal. Na njegovo mesto naj bi stopila zagovornica, ki jo je določilo sodišče, nadaljevanje obravnave pa so določili za februar. 32-letnik se je z odločitvijo sodnika strinjal.

Umoril starša