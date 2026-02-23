Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Nick Reiner se je izrekel za nedolžnega v primeru umora staršev

Los Angeles, 23. 02. 2026 21.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Nick Reiner

Sin ameriškega filmskega režiserja Roba Reinerja se je danes na sodišču v Los Angelesu izrekel za nedolžnega glede obtožb o umoru očeta in matere, poročajo ameriški mediji. 32-letni Nick Reiner je obtožen, da je decembra lani z nožem umoril svoja starša.

Nicka Reinerja, ki je imel dolgo zgodovino duševnih motenj, so aretirali 14. decembra lani, ko so v njihovi hiši našli trupli staršev. Šok zaradi umora je potem še povečal predsednik ZDA Donald Trump, ki se je na tragični dogodek odzval z žalitvijo 79-letnega pokojnika.

Rob Reiner, Michele Reiner, Romy Reiner in Nick Reiner
Rob Reiner, Michele Reiner, Romy Reiner in Nick Reiner
FOTO: Profimedia

Rob Reiner je režiral številne hollywoodske filmske uspešnice, med njimi Ko je Harry srečal Sally in Zadnji dobri možje, njegova lani 70-letna soproga Michele Singer Reiner pa je bila fotografinja. Nick Reiner po izreku o krivdi ali nedolžnosti, ki se je zavlekel, ostaja v priporu do sojenja, saj mu sodišče ni odobrilo varščine. Naslednje zaslišanje v primeru bo šele 29. aprila.

Preberi še Sin Roba Reinerja se še ni izrekel o krivdi ali nedolžnosti

Obtoženec bi se moral o krivdi izreči že lani, vendar se ni mogel udeležiti prvega zaslišanja, pozneje pa ga je zapustil tudi slavni odvetnik Alan Jackson, ki je v preteklosti zastopal med drugim igralca Kevina Spaceyja in režiserja Harveyja Weinsteina. Reinerja zdaj zastopa odvetnik po službeni dolžnosti. Jackson ni povedal, zakaj se je odločil za odstop od obrambe obtoženca, vendar je medijem zagotovil, da Nick Reiner po zakonu države Kalifornije ni kriv umora staršev. To namiguje, da se bo obtoženi branil z neprištevnostjo.

Preberi še Roba Reinerja in njegovo soprogo naj bi ubil lastni sin

Trupli je 14. decembra lani odkrila hči umorjenih Romy Reiner, njenega brata pa je policija aretirala še isto noč.

nick reiner umor rob reiner nedolžnost obtožbe

Uspešna serija Igra prestolov zdaj še kot gledališka predstava

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
vizita
Portal
Zakaj vas sladkor naredi še bolj lačne
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
cekin
Portal
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543