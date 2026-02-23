Nick Reiner se je izrekel za nedolžnega v primeru umora staršev

Nicka Reinerja, ki je imel dolgo zgodovino duševnih motenj, so aretirali 14. decembra lani, ko so v njihovi hiši našli trupli staršev. Šok zaradi umora je potem še povečal predsednik ZDA Donald Trump, ki se je na tragični dogodek odzval z žalitvijo 79-letnega pokojnika.

Rob Reiner, Michele Reiner, Romy Reiner in Nick Reiner FOTO: Profimedia

Rob Reiner je režiral številne hollywoodske filmske uspešnice, med njimi Ko je Harry srečal Sally in Zadnji dobri možje, njegova lani 70-letna soproga Michele Singer Reiner pa je bila fotografinja. Nick Reiner po izreku o krivdi ali nedolžnosti, ki se je zavlekel, ostaja v priporu do sojenja, saj mu sodišče ni odobrilo varščine. Naslednje zaslišanje v primeru bo šele 29. aprila.

Obtoženec bi se moral o krivdi izreči že lani, vendar se ni mogel udeležiti prvega zaslišanja, pozneje pa ga je zapustil tudi slavni odvetnik Alan Jackson, ki je v preteklosti zastopal med drugim igralca Kevina Spaceyja in režiserja Harveyja Weinsteina. Reinerja zdaj zastopa odvetnik po službeni dolžnosti. Jackson ni povedal, zakaj se je odločil za odstop od obrambe obtoženca, vendar je medijem zagotovil, da Nick Reiner po zakonu države Kalifornije ni kriv umora staršev. To namiguje, da se bo obtoženi branil z neprištevnostjo.