Nick Reiner se je zopet izrekel za nedolžnega

Nick Reiner se je za nedolžnega izrekel v zvezi z dvema obtožbama umora, in sicer obtožbo o posebnih okoliščinah za večkraten umor in umoru na grozovit ali zahrbten način. Dopolnjena obtožnica nadomešča tisto, ki je že bila vložena v zvezi z umorom njegovega očeta Roba Reinerja , filmskega ustvarjalca, ter matere, fotografinje Michele Singer , ki se je zgodil sredi decembra lani na njunem domu v Los Angelesu.

"To je bilo hudo izdajstvo s strani nekoga, ki so ga ljubili in mu zaupali prav tisti ljudje, ki naj bi jih ubil," je na sredinem sojenju dejal okrožni tožilec Nathan Hochman. "Upamo, da nas bo obtožnica, ki jo je v tej zadevi podala velika porota, približala sojenju in doseganju pravice."

Nick Reiner, ki je živel na posestvu svojih staršev, se je na večer umora filmskega ustvarjalca in fotografinje 13. decembra skupaj s starši udeležil zabave na domu komika Conana O'Briena, kjer naj bi se po poročanju nekaterih udeležencev vedel neobičajno. Naslednji dan so ga po odkritju mrtvega očeta in matere aretirali.

Priljubljeni ameriški filmski ustvarjalec Rob Reiner je veljal za enega najplodnejših režiserjev v Hollywoodu, njegovo delo pa vključuje nekatere najbolj znane filme iz 80. in 90. let minulega stoletja. Sodeloval je pri filmskih uspešnicah, kot so Ko je Harry spoznal Sally (1989), Princesa nevesta (1987), To je Spinal Tap iz leta 1984 in Ostani z menoj, ki je izšel leta 1986.