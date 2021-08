Nicki Minaj in njenega moža toži njegova žrtev spolnega napada

Jennifer v obtožnici, ki jo je podala na zveznem sodišču v Brooklynu, navaja, da ji je Nicki ponudila 500.000 ameriških dolarjev (424.000 evrov) v zameno, da bi preklicala svoje obtožbe proti Pettyju. Med drugim naj bi ji "v zameno za pomoč" ponudila, da bo njo in njeno družino z letalom pripeljala v Kalifornijo, njeni hčerki pa posnela videoposnetek, v katerem ji bo čestitala za 16. rojstni dan. Nicki naj bi ji ponujala tudi publicista, ki bi pripravil izjavo za javnost, v kateri bi obtožbe zoper njenega moža razglasila za lažne. Jennifer je vse raperkine ponudbe in podkupnine zavrnila, navaja v obtožnici.

Ameriški medijo poročajo, da 43-letna Jennifer Hough toži zvezdnico Nicki Minaj in njenega moža Kennetha Pettya , saj naj bi jo zakonca nadlegovala in skušala prisiliti, da umakne svoje obtožbe o tem, da jo je Kenneth leta 1994 skušal posiliti.

Nadlegovanje naj bi se začelo maja 2020, ko je bil Nickijin mož v Kaliforniji, kamor se je preselil, aretiran, ker se ni registriral kot spolni prestopnik. Posrednik naj bi Minajevi dal telefonsko številko žrtve, od takrat pa jo je ta nenehno klicala in nadlegovala. Jennifer v obtožnici navaja, da zaradi nenehnih groženj, nadlegovanja in paranoje že od lanske pomladi ne more delati.

Leta 2018 je zvezdnica, ko so ji oboževalci očitali, da je v zvezi s spolnim prestopnikom, moža tako zagovarjala: "Imel je 15 let, ona je bila stara 16 let, bila sta v zvezi."