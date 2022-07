Nicki Minaj izdala napovednik dokumentarca: Česa takega še niste videli

V kratkem in dinamičnem videoposnetku je Minajeva spregovorila tako o vzponih kot tudi o padcih ter ključnih trenutkih, ki so zaznamovali njeno kariero. "Nekatere stvari so tako osebne, da so strašljive," je sledilcem ob deljenju napovednika zaupala Minajeva in poudarila, da takšnih zadev še nihče ni videl ter da jih mora zato obravnavati zelo previdno.

Kaj si lahko torej oboževalci obetajo od dokumentarne serije? Sodeč po uvodnem delu napovednika bo šestdelna serija ponudila arhivske videoposnetke nadobudne reperke, ki jo je v mainstrem popeljal hit Super Bass in tvit Taylor Swift, ki je takrat še razmeroma neznano Minajevo izpostavila javnosti. "Nikoli nisem želela biti mainstream. Mainstream je prišel pome," se je tega trenutka v napovedniku spominjala raperka.