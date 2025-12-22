Spodrsljaj Nicki Minaj spravil v smeh Eriko Kirk

Raperka in pevka Nicki Minaj se je v nedeljo na presenečenje vseh pojavila na srečanju konservativcev v Arizoni, ki je bilo posvečeno pokojnemu aktivistu Charlieju Kirku. Nicki je intervjuvala Erika Kirk, vdova Charlieja Kirka, ki je bil septembra ubit v strelskem napadu. Med drugim sta obdelali tudi raperkino novo podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga je v preteklosti sicer javno obsojala. A stvari so se od takrat, kot kaže, drastično spremenile, čas na odru je namreč 43-letna raperka izkoristila za hvalo predsednika Donalda Trumpa in podpredsednika JD Vancea. Ko so jo vprašali, kakšno sporočilo ima za mlade moške, ju je Minaj navedla kot vzornika.

Nicki Minaj z Eriko Kirk o podpori predsedniku Trumpu. FOTO: Profimedia

"Ta konvencija je polna ljudi s srcem in dušo, zaradi katerih sem ponosna. /.../ Oba imam rada," je dejala 43-letna Minaj. "Oba imata zelo nenavadno sposobnost, da se z njima brez težave poistovetiš," je z nasmehom povedala Nicki. Med nastopom se je Minaj pripetil tudi neroden trenutek, ko je pri opisu Vancea v poskusu, da bi pohvalila njegove politične sposobnosti, uporabila besedo 'morilec'. V istem trenutku je utihnila in vidno obžalovala svojo izbiro besed ter si položila roko čez usta, medtem ko si je vdova Erika Kirk brisala solze. Neposrečena izbira besed je vznemirila zbrano množico, posnetek pa se je hitro razširil tudi po družbenih platformah. "Če internet želi to posneti, koga briga? Ljubim to žensko," pa je bil odziv Erike, ki je pevko pomirila z besedami, da je že slišala vse mogoče.