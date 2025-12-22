Naslovnica
Tuja scena

Spodrsljaj Nicki Minaj spravil v smeh Eriko Kirk

Arizona, 22. 12. 2025 15.10 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
profimedia 1060935048

Raperka Nicki Minaj je na srečanju v Arizoni presenetila s svojo javno podporo Donaldu Trumpu in podpredsedniku J. D. Vanceu, ki ju je opisala kot vzornika. Vendar pa je med govorom prišlo do neljubega trenutka, ko je pri opisu Vancea nepričakovano uporabila besedo 'morilec'. Posnetek je hitro postal viralen.

Raperka in pevka Nicki Minaj se je v nedeljo na presenečenje vseh pojavila na srečanju konservativcev v Arizoni, ki je bilo posvečeno pokojnemu aktivistu Charlieju Kirku. Nicki je intervjuvala Erika Kirk, vdova Charlieja Kirka, ki je bil septembra ubit v strelskem napadu. Med drugim sta obdelali tudi raperkino novo podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga je v preteklosti sicer javno obsojala.

A stvari so se od takrat, kot kaže, drastično spremenile, čas na odru je namreč 43-letna raperka izkoristila za hvalo predsednika Donalda Trumpa in podpredsednika JD Vancea. Ko so jo vprašali, kakšno sporočilo ima za mlade moške, ju je Minaj navedla kot vzornika.

Nicki Minaj z Eriko Kirk o podpori predsedniku Trumpu.
Nicki Minaj z Eriko Kirk o podpori predsedniku Trumpu.
FOTO: Profimedia

"Ta konvencija je polna ljudi s srcem in dušo, zaradi katerih sem ponosna. /.../ Oba imam rada," je dejala 43-letna Minaj. "Oba imata zelo nenavadno sposobnost, da se z njima brez težave poistovetiš," je z nasmehom povedala Nicki.

Med nastopom se je Minaj pripetil tudi neroden trenutek, ko je pri opisu Vancea v poskusu, da bi pohvalila njegove politične sposobnosti, uporabila besedo 'morilec'. V istem trenutku je utihnila in vidno obžalovala svojo izbiro besed ter si položila roko čez usta, medtem ko si je vdova Erika Kirk brisala solze. Neposrečena izbira besed je vznemirila zbrano množico, posnetek pa se je hitro razširil tudi po družbenih platformah. "Če internet želi to posneti, koga briga? Ljubim to žensko," pa je bil odziv Erike, ki je pevko pomirila z besedami, da je že slišala vse mogoče.

Preberi še Kirkova vdova v objemu Trumpa: Odpuščam moškemu, ki mi je ubil moža

Minaj je povedala tudi, da je naveličana tega, da jo preganjajo zaradi njene politične pripadnosti Trumpu in da je izražanje drugačnih idej kontroverzno, ker ljudje ne uporabljajo več svojega uma.

Kirk se je Minaj zahvalila za pogum, kljub negativnim odzivom, ki jih prejema iz zabavne industrije zaradi izražanja podpore Trumpu. "Nisem opazila," je dejala Minaj. "Sploh ne razmišljamo o tem."

nicki minaj erika kirk J. D. Vance

Svojega brata se je bala od malih nog

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

