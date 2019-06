Nicki Minaj na poti proti oltarju?

Da je ameriška raperka Nicki Minajznova v ljubezenskem razmerju, je oboževalcem razodela decembra, ko je na Instagramu objavila skupno fotografijo ter zraven celo zapisala, da njen novi partner Kenny Petty že razmišlja o tem, da bi jo vzel za ženo.

Glasbenica se je sicer lani razšla z zaročencem Meekom Millom in novinarjem zaupala, da je prvič po 20 letih samska. Zaradi tega se je počutila močno in vplivno, poleg tega pa ji je to zelo pomagalo tudi pri ustvarjalnosti: "Ko sem ugotovila, da lahko dejansko živim, diham, jem, spim, hodim ter govorim tudi brez partnerja, se je v meni nekaj zganilo. Postala sem močnejša oseba - sem ženska, ki za denar in službo ne potrebuje moškega," je bila suverena.

Očitno pa je imel Kenny lastnosti, ki jih je iskala (za Meeka je namreč dejala, da je preveč otročji), kajti zvezdnica je oboževalcem javila, da sta s partnerjem odšla na upravno enoto in vložila papirje za sklenitev zakonske zveze: "Šla sem po poročno dovoljenje. Mislim, da imam končno to, za kar sem se borila – biti srečna. Bila je težka pot. Zdaj, ko sem končno tu, tega nikakor ne želim ogroziti."