Nicki Minaj odpovedala nastop na festivalu v Romuniji

Nicki Minaj je znova razočarala oboževalce, saj je v zadnjem trenutku odpovedala svoj nastop na festivalu v Romuniji. Zvezdnica se je za ta korak odločila, ker je zasledila, da so v bližini Bukarešte, kjer je potekal festival, bili protesti, zato se je iz varnostnih razlogov sprejela odločitev, da je zanjo najbolj pomembno, da se z ekipo varno vrnejo k družinam. Dodala je, da je ravnala v dobrobit svoje ekipe in sebe, ob tem pa je izrazila upanje, da bo kljub vsemu konec tedna nastopila na festivalu Wireless v Londonu.

"Kot mati moram poskrbeti, da sprejmem odgovorno odločitev, da se skupaj z ekipo varno vrnem domov k sinu in da se tudi vsi ostali vrnejo k svojim družinam. Neupoštevanje varnostnih nasvetov v tem trenutku preprosto ni tisto, kar mislim, da bi morala storiti. Rada vas imam in se vam zahvaljujem za razumevanje ter podporo. Veselim se, da bom videla svoje oboževalce v Londonu," je še dodala 41-letnica.

"Zaradi zaskrbljenosti v dobrobit moje ekipe in mene so mi svetovali, naj ne odpotujem na festival v Romunijo, saj so v bližini protesti. Veselim se, da se bomo srečali ob drugi priložnosti," je zapisala na družbenem omrežju X .

Raperka je minuli mesec odpovedala koncert v Angliji, ker so jo na letališču v Amsterdamu aretirali zaradi domnevnega posedovanja nedovoljenih substanc in je zamudila na letalo. Zvezdnica je pozneje trdila, da so jo obravnavali drugače, ker je znana, celotno dogajanje pa je ves čas sproti objavljala na družbenih omrežjih in tako obveščala zaskrbljene oboževalce, kaj se z njo dogaja.