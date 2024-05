Nicki Minaj po aretaciji svobodna, nastop odpovedan, oboževalci pa jezni

Raperko Nicki Minaj so na letališču v Amsterdamu aretirali, ker naj bi posedovala mehke droge. Kljub temu, da so ji pozneje dovolili, da nadaljuje potovanje proti Združenemu kraljestvu in ji naložili le denarno kazen, pa je ameriška zvezdnica zamujala na koncert v Manchester, kjer jo je na stadionu čakalo 20 000 oboževalcev, njen nastop pa so bili organizatorji v zadnjem trenutku primorani odpovedati.

Oboževalci ameriške raperke Nicki Minaj so bili tisti, ki so po njeni aretaciji v Amsterdamu potegnili najkrajšo. Zvezdnici namreč ni uspelo pravočasno pripotovati v Manchester, potem ko je bila aretirana na letališču v Amsterdamu, ker naj bi posedovala mehke droge. Njen nastop pred 20 000 čakajočimi oboževalci so v zadnjem trenutku odpovedali in ga prestavili na poznejši datum, kar je razjezilo marsikoga.

"Za svojo karto sem odštela 175 evrov, si vzela prost dan v službi, nato pa smo jo tukaj tri ure čakali, da so nam povedali, da je ne bo," je bila jezna 18-letnica, ki se je pred tem veselila koncerta. Tudi drugi oboževalci so bili podobnih občutkov, večina njih pa je že vedela, kaj se je dogajalo v Amsterdamu, in pozorno spremljala projekcije letov in upala, da bo raperki uspelo pravočasno prispeti v mesto. A letalo, s katerim naj bi odpotovala Minajeva, je v času, ko bi morala ta stopiti na oder, glede na projekcije letov še vedno stalo na letališču v Amsterdamu. "Razočaran sem, saj sem že popoldne videl, da je bila aretirana v Amsterdamu," je za BBC povedal 22-letnik, ki je spremljal dogajanje okoli svoje priljubljene glasbenice, mnogi oboževalci pa so se prav zaradi tega spraševali, zakaj organizatorji koncerta niso odpovedali že ob petih popoldan, ko je bilo jasno, kaj se je zgodilo.

Minajeva je na družbenih omrežjih delila posnetke aretacije, pozneje pa sporočila, da je bila pridržana pet do šest ur, v hotel v Manchestru pa je prispela šele okoli polnoči. "Bili so uspešni pri tem, da mi ni uspelo priti na tisti oder. Prosim, prosim, prosim, sprejmite moje globoko in iskreno opravičilo. Vedeli so, kako me lahko najbolj prizadenejo, a tudi to bo minilo. Vedno znova so začeli s tem in skušali razpravljati, jaz pa se zaradi vas nisem želela spuščati v to, saj si zaslužite le dobre stvari. Ne maram vas vpletati v stvari, ki niso namenjene za zabavo," je zapisala in dodala, da bo že kmalu sporočila nov datum koncerta, in obljubila, da bodo vsi, ki imajo vstopnico, deležni prav posebnega dodatka.

