Nicki Minaj po letu dni razmerja skočila v zakonski jarem

36-letna ameriška raperka Nicki Minaj je na svojem Instagramu naznanila, da se je poročila s svojim partnerjem, 41-letnim Kennethom Pettyjem . Objavila je posnetek dveh ujemajočih se skodelic z napisoma 'g.' in 'ga.' ter športni pokrivali, na katerih piše 'ženin' in 'nevesta'. K videu je pripisala svoje novo uradno ime in (domnevni) datum poroke: "Onika Tanya Maraj-Petty, 21. 10. 2019."

Mladoporočenca sta svoje razmerje potrdila lanskega decembra in takrat je raperka oboževalcem dejala, da že razmišljata o poroki. Nicki pa Kennetha sicer že nekaj časa naslavlja 'mož', kar pa bo zdaj lahko še naprej počela, ne da bi koga zmedla.

Glasbenica se je lani razšla z zaročencem Meekom Millom in novinarjem zaupala, da je prvič po 20 letih samska. Zaradi tega se je počutila močno in vplivno, poleg tega pa ji je to zelo pomagalo tudi pri ustvarjalnosti: "Ko sem ugotovila, da lahko dejansko živim, diham, jem, spim, hodim ter govorim tudi brez partnerja, se je v meni nekaj zganilo. Postala sem močnejša oseba – sem ženska, ki za denar in službo ne potrebuje moškega," je bila suverena.