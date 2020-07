Nicki Minaj s fotografijo potrdila nosečnost

Nicki Minaj z možem, Kennethom Pettyjem, pričakuje prvega otroka. Veselo novico je sporočila na omrežju Instagram. Sledilce in oboževalce je razveselila s fotografijo, na kateri trebušček razkriva oblečena zgolj v pisan bikini. Pod fotografijo je zapisala le besedo - noseča. Pod objavo so se zvrstile številne čestitke ter všečki, kmalu za tem pa je objavila še eno fotografijo, na kateri pozira v glamurozni opravi.

Julija lani je zvezdnica, katere pravo ime je Onika Maraj, javnosti sporočila, da je zaročena in v avgustu oboževalce seznanila z novim priimkom, saj je na Twitterju svoje ime iz Mrs. Minaj spremenila v Mrs. Petty. Nicki in Kenneth Petty sta bila v zvezi že pri njenih šestnajstih letih, spoznala sta se v newyorškem Queensu. Pogosto ga je naslavljala kot prvo ljubezen. Svojo zvezo sta po dolgih letih znova obnovila decembra 2018. Petty je v življenju kar nekajkrat prišel navzkriž z zakonom, leta 1995 je bil obsojen zaradi poskusa posilstva in je dobil 18 do 54 mesecev zaporne kazni, pri čemer ni znano, koliko časa je dejansko preživel za rešetkami. Sedem let pa je odsedel tudi zaradi uboja moškega v letu 2002.