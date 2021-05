Nicki Minaj o očetovi smrti: To je bila najbolj boleča izguba mojega življenja

Nicki Minaj je v daljšem zapisu na svoji spletni strani med drugim prvič javno spregovorila o smrti očeta Roberta Maraja , ki ga je februarja letos voznik avtomobila zbil in pri tem pobegnil s prizorišča. Roberta so po nesreči odpeljali v bolnišnico, kjer je bil sprejet na intenzivno nego, a so bile poškodbe zanj žal usodne.

"Čeprav še nisem popolnoma pripravljena govoriti o tem, lahko potrdim, da je bila to najbolj boleča izguba mojega življenja. Večkrat se ujamem, kako ga skušam priklicati na telefon. Naj njegova duša počiva v miru. Bil je zelo ljubljen in vsi ga zelo pogrešamo," je zapisala glasbenica, ki se je v zapisu svojim oboževalcem zahvalila za vso ljubezen in podporo, z njimi pa je delila tudi ljubezen do serije The Crownin filma Ma Rainey’s Black Bottom z igralko Violo Davis. V 'pismu', kot je naslovila zapis na spletni strani, je razkrila tudi dejstvo, da od nosečnosti dalje poje vsaj 20 skodelic ledu na dan ter da obožuje biti mamica: "On je tako pameten, zabaven, prijazen in tekmovalen. Kako noro, da imajo otroci že tako hitro izoblikovano osebnost. Včeraj sem ga posnela, kako je rekel mama!"