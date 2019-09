Nicki Minaj se bo upokojila: Posvetila se bom družini

Zvezdnica je že večkrat povedala, da se ne počuti dobro na glasbeni sceni, med drugim se je pred dobrim letom na zabavi zapletla v pretep s 26-letno raperko Cardi B. Ker še vedno nista zakopali bojne sekire, bi to lahko bil eden od razlogov Nickijinega umika.

Sicer je glasbenica zelo srečna s svojim partnerjem Kennethom Pettyjem, s katerim sta postala par decembra 2018. Pred kratkim je na Twitterju s sledilci delila tudi nekaj nasvetov o ljubezni in odnosih."Najprej sem se morala naučiti ljubiti samo sebe," je začela svoj zapis in dodala, da slabega moškega ne bi privoščila nikomur. Ljubezen do samega sebe moraš vedno postaviti na prvo mesto in se rešiti vseh slabih ljudi, ki te ovirajo v življenju.