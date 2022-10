Nicki Minaj sinov rojstni dan praznovala v družbi Minionov

Otrokom zvezdnikov je pogosto dostopno več kot običajnim smrtnikom. Tudi njihove rojstnodnevne zabave so zato do potankosti načrtovane in večinoma tematsko obarvane. Na veliki zabavi ob svojem 2. rojstnem dnevu je nedavno užival tudi sin slavne raperke Nicki Minaj, tema zabave pa so bili sploh v zadnjem času zelo priljubljeni rumeni junaki Minioni.

Nicki Minaj se je odločila, da bo svojemu sinu z vzdevkom Papa Bear ob 2. rojstnem dnevu priredila prav posebno zabavo. Malček očitno obožuje majhne rumene žverce, ki jih je svet spoznal v risanem filmu Jaz, baraba, pozneje pa so si zaslužili celo svoj film. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Minioni navdušujejo otroke po vsem svetu in slavna reperka se je potrudila, da je bilo na sinovi zabavi vse v znamenju le-teh. Praznovanje je potekalo na bazenu, prostor pa je bil okrašen z baloni v obliki rumenih žverc. Pevka je poskrbela tudi za posebno mesto s kuliso priljubljenih risanih junakov, kjer so se gostje lahko fotografirali. Tudi rojstnodnevna torta je bila okrašena skladno s tematiko. Pevka je rojstnodnevno zabavo seveda dokumentirala in slike ter videoposnetke objavila na svojem Instagramu, kjer je malčku zapisala tudi prikupno voščilo ob prazniku. "Z očetom te imava zelo rada. Zelo naju osrečuješ," je zapisala zvezdnica. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V naslednji objavi se je zahvalila ekipi, ki je poskrbela za okrasitev na zabavi in pripisala, da mora za takšno vrhunsko okrasitev izvedeti ves svet. Razkrila je še, da so imeli na zabavi sladoled, sladkorno peno, smoothije, pokovko, čaroben koktejl bar, napihljiva igrala, postajo s kockami in postajo za poslikavo obraza. 39-letnica se je zahvalila tudi svoji prijateljici pevki Cassie in njenemu možu, ki sta se udeležila zabave. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevka je sicer nedavno v intervjuju za E!News razkrila, da jo, odkar je postala mama, večkrat muči tesnoba. Priznala je, da je na svojega sina zelo močno navezana in da se vsakič, ko nista skupaj, počuti, da se ji tre srce. Povedala je tudi, da njen sin ni imel nikoli varuške. "Kulturno gledano nismo ravno vajeni varušk in tujcev, ki skrbijo za dojenčke," je razkrila Nicki, ki prihaja iz Trinidada, otoške države na Karibih.