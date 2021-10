Nicki Minaj sinu skoraj pozabila zapeti za rojstni dan

"30. septembra si dopolnil eno leto. Mama je tako zelo ponosna nate, Papa Bear. Ti si najboljši fant na celem svetu. Ne vem, kaj sem naredila, da sem si te zaslužila, ampak naj te Bog blagoslovi, sin. Mamica in očka te ne bosta nikoli prenehala imeti rada," je objavo pospremila ponosna in presrečna mama ter objavila kar nekaj fotografij, na katerih družinica pozira pred rojstnodnevno dekoracijo. Slavna zakonca sta na sinovo zabavo povabila najožje prijatelje in družino, Nicki Minaj pa je delila utrinke s praznovanja.

V Instagramovi zgodbi je Minajeva priznala, da se ni zavedala, da malemu Papa Bearu niso zapeli 'Vse najboljše' ali razrezali torte, namreč to so storili šele potem, ko so gostje odšli.

"Otroka sem morala prinesti v pižami, da mu zapojemo. Dobil boš to pesem, če ti je všeč ali ne (smeh)," je zapisala in dodala, da se je "izjemno zabavala" in ji nihče ni povedal, da so "otroške zabave lahko tako poskočne."

Prejšnji mesec je Nicki povedala, kako jo je materinstvo spremenilo. Na Twitterju je oboževalcem in sledilcem zaupala, da ji je njen sin dal "več potrpljenja in razumevanja z vsemi" in da jo "zelo osrečuje". Eden od oboževalec jo je naravnost vprašal, ali bo njen sin ostal edinec ali z možem načrtujeta še kakega otroka, pa mu je odgovorila, da se bo družina povečala.