Nicki Minaj sprožila govorice o nosečnosti

V komentarjih so se tako oglasili radovedni oboževalci. "Punca, si noseča ali ne?" jo je vprašal eden od sledilcev. "Dvojčka sta, sestra. To čutim v levem prstu na nogi,"je bil nekdo prepričan, spet drugi je zapisal: "100-odstotno je noseča. Noben moški ne boža tako trebuha, če v njem ni njegovega dojenčka."

Nicki Minaj in Kenneth Petty

Minajeva je lansko jesen potrdila, da sta se Pettyjem poročila. 36-letnica je na svojem Instagramu objavila posnetek dveh ujemajočih se skodelic z napisoma 'g.' in 'ga.' ter športni pokrivali, na katerih piše 'ženin' in 'nevesta'. K videu je pripisala svoje novo uradno ime in datum poroke: "Onika Tanya Maraj-Petty, 21. 10. 2019."

Takrat pa se je za Entertainment Tonight še pošalila na račun ustvarjanja družina: "Ves čas vadiva, veste, trikrat na noč." Nato pa je povedala, da si je otroka sprva želela takoj, potem pa je bolje razmislila in se odločila, da počaka še kakšno leto, saj ima pred seboj še nekaj ciljev.