Nicki Minaj tarča posmeha: princeso Diano označila za prijateljico

"Wales me vedno spomni na mojo drago prijateljico, ki je ni več med nami, valižansko princeso," je povedala obiskovalcem z britanskim naglasom, ki so njeno izjavo ujeli na kamere in posnetke pozneje objavili na družbenih omrežjih. 41-letnica je nato zastala in zaprosila za trenutek tišine v spomin pokojni Diani, mikrofon prislonila k prsim in pogled uprla v tla. Nekaj sekund pozneje je začela z britanskim naglasom naštevati mesta v Angliji.