Nicki Minaj v besedni vojni z bivšim: Tepel je ženske

Čeprav sta se razšla že leta 2016, pa so se obojestranska obtoževanja ter besedna obračunavanja med Nicki in njenim bivšim šele dobro pričela. Na twitterju si dnevno namenita nekaj ostrih besed ter težkih obtožb.

Nicki Minaj je s stanovskim kolegom Meekom Millom zaključila ramerje, saj je se je obnašal otročje in nezrelo. Sedaj, nekaj let kasneje, pa se med njima odvija prava twitter vojna, ki se je pričela pred nekaj dnevi. Nicki je javno obtožila Meeka, da je pretepal ženske, on pa njej vrnil z očitki o tem, da je branila svojega brata, obtoženega posilstva mladoletnice.

Vročekrvna reperka si je bivšega privoščila na twitterju. FOTO: Profimedia

Marsikoga je spor, ki se odvija na družabnih omrežjih, presenetil, saj je od njunega razhoda minilo že nekaj let. Pa vendar, zgodovina njunih obračunavanj sega v leto 2016, v obdobje takoj po razhodu. Nicki je takrat objavila pomenljiv citat, ki je namigoval na to, da v zvezi ni bila cenjena. Meek ji ni ostal dožen in objavil sliko neznane ženske v spodnjem perilu.

Leta 2016, na po.delitvi glasbenih nagrad FOTO: Profimedia

Že čez par mesecev se je prepir prenesel v pesmi. Najprej se je razmerja Nicki in Meeka dotaknila raperka Remy Ma in ritmično nanizala nekaj verzov o njunih intimnih trenutkih. Že čez pol leta pa je Mill na albumu Wins & Losses naznanil, da bo razkril vse podrobnosti razmerja z Nicki. Raperka mu ni ostala dolžna in že naslednje leto bivšega podžgala v pesmi Barbie dreams, na kar se je v kasnejših intervjujih burno odzval.

Nicki in Meek sta bila v burnem razmerju. FOTO: Profimedia

Ko je decembra 2018 pričela razmerje s Kennethom Perryem, je izjavil: ''Ne čutim ničesar, ne poznam ga, da bi ga lahko obsojal. Ko sem ga iskal na družabnih omrežjih pa sem ugotovil, da me je blokiral.'' V pričetku leta 2020 sta se Nickijin bivši in sedanji srečala v prodajalni plošč, sledil je glasen prepir v javnosti. Dogajanje je doseglo vrhunec pred nekaj dnevi na twitterju, ko sta obračunala ostreje kot kadarkoli prej. Nicki je napisala: ''Pretepel si lastno sestro in to posnel, jo plunil in to posnel. Mene brcal pred lastno materjo, kasneje je morala v bolnišnico ...''

