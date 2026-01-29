Naslovnica
Tuja scena

Nicki Minaj: Verjetno sem predsednikova največja oboževalka

Washington, 29. 01. 2026 07.20 pred 40 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Nicki Minaj in Donald Trump

Raperka Nicki Minaj je ponovno izrazila javno podporo predsedniku Donaldu Trumpu, zlasti njegovi novi pobudi za uvedbo investicijskih računov za otroke. Napovedala je tudi lasten vložek med 150.000 in 300.000 dolarjev v te sklade, s čimer želi spodbuditi zgodnjo finančno pismenost.

Nicki Minaj je znova javno podprla predsednika ZDA Donalda Trumpa. Raperka je javnost nagovorila na vrhu Trump Accounts Summit v Washingtonu, D. C., kjer je pohvalila predsednikovo uvedbo investicijskih računov za otroke, rojene v ZDA. Po poročanju CNBC namerava zvezdnica na Trumpove račune tudi sama prispevati med 150.000 in 300.000 dolarjev.

Nicki Minaj in Donald Trump
Nicki Minaj in Donald Trump
FOTO: Profimedia

"Verjetno sem predsednikova največja oboževalka in to se ne bo spremenilo," je 43-letnica povedala množici, potem ko jo je predsednik skupaj s poslovnežem Kevinom O'Learyjem poklical na oder. "Sovraštvo – ali kaj imajo ljudje za reči – me sploh ne prizadene. Pravzaprav me motivira, da ga bolj podpiram. In motiviralo bo vse nas, da ga bolj podpiramo. Ne bomo jim dovolili, da ostanejo brez posledic zaradi ustrahovanja. Za seboj ima veliko moči in Bog ga varuje. Amen," je dodala.

Zvezdnica, ki je že prejšnji mesec javno podprla moža Melanie Trump in s svojim podrsljajem poskrbela za viralen videoposnetek, je njegovo uvedbo pohvalila že pred dnevi z objavo na družbenem omrežju X. "Zgodnja finančna pismenost in finančna podpora za naše otroke jim bosta dali veliko prednost v življenju. V nekaterih primerih bodo na koncu sami učili svoje starše, kako vlagati in v kaj vlagati. To me zelo osrečuje," je zapisala.

Preberi še Spodrsljaj Nicki Minaj spravil v smeh Eriko Kirk

Trumpovi investicijski računi so bili uvedeni v okviru Trumpovega zakona 'One Big Beautiful Bill Act'. Po navedbah Bele hiše bodo ti računi na voljo vsakemu državljanu ZDA, rojenemu med 1. januarjem 2025 in 31. decembrom 2028. Ob uvedbi bo vsak račun prejel enkratni začetni državni prispevek v višini 1.000 ameriških dolarjev.

Razlagalnik

Nicki Minaj, rojena kot Onika Tanya Maraj-Petty, je trinidadska raperka, pevka, tekstopiska in igralka, ki je postala znana v poznih 2000-ih. Svoj prodorni glas, raznolike stile rapanja in barvite alter ege (kot sta Roman Zolanski in Harajuku Barbie) je uporabila za ustvarjanje edinstvene podobe v hip-hop glasbi. Minaj je znana po svojih hitrih rimah, močnih besedilih in pogostih sodelovanjih z drugimi umetniki. Njeni albumi, kot sta 'Pink Friday' in 'The Pinkprint', so dosegli velik uspeh in ji prinesli številne nagrade in priznanja, s čimer je postala ena najvplivnejših ženskih rap izvajalk vseh časov.

Trump Accounts Summit je bil dogodek, ki je promiviral pobudo predsednika Donalda Trumpa za uvedbo posebnih investicijskih računov za otroke v ZDA. Cilj te pobude, imenovane tudi 'One Big Beautiful Bill Act', je bil spodbujati zgodnjo finančno pismenost in omogočiti mladim državljanom, da začnejo graditi finančno prihodnost že v zgodnji starosti. Na vrhu so se zbrali podporniki in strokovnjaki, ki so razpravljali o pomenu takšnih programov in načinih njihove implementacije ter vključevanja zasebnih vlagateljev, kot je Nicki Minaj.

Finančna pismenost pomeni sposobnost posameznika, da razume in učinkovito uporablja različne finančne spretnosti, vključno z upravljanjem osebnih financ, proračunom, varčevanjem, vlaganjem in razumevanjem finančnih produktov, kot so krediti, obveznice in delnice. Visoka stopnja finančne pismenosti omogoča ljudem sprejemanje informiranih odločitev glede svojega denarja, kar lahko vodi do boljše finančne stabilnosti in doseganja dolgoročnih ciljev, kot je zgodnja upokojitev ali nakup nepremičnine.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Nicki Minaj Donalda Trump podpornica predsednik ZDA

bibaleze
