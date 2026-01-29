Nicki Minaj: Verjetno sem predsednikova največja oboževalka

Nicki Minaj je znova javno podprla predsednika ZDA Donalda Trumpa . Raperka je javnost nagovorila na vrhu Trump Accounts Summit v Washingtonu, D. C., kjer je pohvalila predsednikovo uvedbo investicijskih računov za otroke, rojene v ZDA. Po poročanju CNBC namerava zvezdnica na Trumpove račune tudi sama prispevati med 150.000 in 300.000 dolarjev.

"Verjetno sem predsednikova največja oboževalka in to se ne bo spremenilo," je 43-letnica povedala množici, potem ko jo je predsednik skupaj s poslovnežem Kevinom O'Learyjem poklical na oder. "Sovraštvo – ali kaj imajo ljudje za reči – me sploh ne prizadene. Pravzaprav me motivira, da ga bolj podpiram. In motiviralo bo vse nas, da ga bolj podpiramo. Ne bomo jim dovolili, da ostanejo brez posledic zaradi ustrahovanja. Za seboj ima veliko moči in Bog ga varuje. Amen," je dodala.

Zvezdnica, ki je že prejšnji mesec javno podprla moža Melanie Trump in s svojim podrsljajem poskrbela za viralen videoposnetek, je njegovo uvedbo pohvalila že pred dnevi z objavo na družbenem omrežju X. "Zgodnja finančna pismenost in finančna podpora za naše otroke jim bosta dali veliko prednost v življenju. V nekaterih primerih bodo na koncu sami učili svoje starše, kako vlagati in v kaj vlagati. To me zelo osrečuje," je zapisala.