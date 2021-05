Nicki Minaj z objavo pospešila prodajo gumijastih obuval

Ameriška raperka Nicki Minaj je na veliko veselje svojih podpornikov naznanila, da se vrača na glasbeno sceno. To je sporočila s fotografijo na Instagramu, na kateri je pozirala v gumijastem obuvalu, in s tem močno pospešila njegovo prodajo. Glasbenica si je zaradi rojstva prvorojenca vzela leto premora in se umaknila izpod soja žarometov.

Nicki Minaj se je na družbena omrežja vrnila v velikem slogu, ko je svojim sledilcem namignila, da jih v petek čaka veliko presenečenje. Pevka je svoj zadnji album Queen izdala leta 2018, v zadnjem letu pa se je zaradi rojstva prvorojenca umaknila z družbenih omrežij, zato so bili oboževalci nad njeno vrnitvijo še toliko bolj navdušeni. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke To pa ni bila edina stvar, ki je pritegnila pozornost pri objavi glasbenice. Veliko zanimanja so namreč vzbudili njeni okrašeni roza gumijasti čevlji, zaradi katerih se je sesula spletna stran ponudnika. "Nicki, kupila sem si roza obutev, pripravljeni smo nate," je zapisala ena od podpornic, druga pa je dodala: "Hvala, ker se vračaš, Nicki, veliko dlje ne bi več zdržala!" icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Luknjasta obutev je v zadnjem času postala zelo popularna med zvezdniki, nedavno jo je od pevca Justina Bieberja v dar prejela tudi Victoria Beckham, ki pa nad modnim trendom ni bila preveč navdušena. Svojo ljubezen do zanimive obutve pa je na rdeči preprogi letošnjih oskarjev pokazal tudi glasbenik Questlove, ki se je odločil za zlato različico tega čevlja.