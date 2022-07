Nicki Minaj zanikala govorice, da je noseča

Pevka je na Instagramu v živo odgovarjala na vprašanja oboževalcev, med njimi pa se je pojavilo tudi to, ali je v veselem pričakovanju. "Ali sem noseča?" je presenečena vzkliknila, nato pa zavila z očmi in dodala: "Tole sem namerevala zapisati na Twitterju: Nisem debela, samo noseča sem."

Raperka se je pred dnevi po treh letih vrnila na oder, na festivalu v New Orleansu je namreč nastopila skupaj s Kanyejem Westom. V zasebnem življenju pa se je v teh dneh morala soočiti z neprijetno novico, ker je bil njen mož, Kenneth Petty, obsojen na tri leta pogojne kazni in leto hišnega pripora po tem, ko se ni vpisal na seznam spolnih prestopnikov. To mu je bilo zapovedano po incidentu, ki se je zgodil leta 1994. Takrat je skušal posiliti 16-letno dekle, ki mu je ušlo, Pettyja pa so kasneje aretirali.